СМИ сообщили о гибели владельца «Лестера» и его дочери

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Владелец футбольного клуба «Лестер Сити» тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабху погиб при крушении своего вертолета в нескольких метрах от стадиона «Кинг Пауэр». Об этом сообщили британские СМИ, опубликовавшие список пассажиров упавшей машины.

По данным источника, в вертолете помимо миллиардера находилась его дочь, два пилота и еще один человек, личность которого устанавливается.

Пока неизвестно, выжил ли кто-то из них в авиакатастрофе, но болельщики уже организовали мемориал на парковке возле стадиона, куда приносят цветы и свечи.

Ранее сообщалось, что вертолет президента «Лестер Сити» взлетел из центра поля стадиона после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Машина упала в районе парковки стадиона, предположительно из-за отказа хвостового винта, пишет Газета.ру