Воскресенье
28 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

СМИ сообщили о гибели владельца «Лестера» и его дочери

28 Октября 2018 в 15:42
СМИ сообщили о гибели владельца «Лестера» и его дочери
Фото Darren Staples/Reuters

Владелец футбольного клуба «Лестер Сити» тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабху погиб при крушении своего вертолета в нескольких метрах от стадиона «Кинг Пауэр». Об этом сообщили британские СМИ, опубликовавшие список пассажиров упавшей машины.

По данным источника, в вертолете помимо миллиардера находилась его дочь, два пилота и еще один человек, личность которого устанавливается.

Пока неизвестно, выжил ли кто-то из них в авиакатастрофе, но болельщики уже организовали мемориал на парковке возле стадиона, куда приносят цветы и свечи.

Ранее сообщалось, что вертолет президента «Лестер Сити» взлетел из центра поля стадиона после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1). Машина упала в районе парковки стадиона, предположительно из-за отказа хвостового винта, пишет Газета.ру

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.