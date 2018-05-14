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СМИ: 16 палестинцев погибли при столкновениях в секторе Газа

14 Мая 2018 в 14:50
СМИ: 16 палестинцев погибли при столкновениях в секторе Газа

В результате столкновений в секторе Газа с израильскими военными 16 палестинцев погибли, еще более 520 были ранены. Об этом сообщает Sky News Arabia. По данным телеканала, погибшим от 14 до 30 лет.

Протесты в Газе продолжаются с конца марта. Сегодня они обострились в связи с открытием США своего посольства в Иерусалиме, сообщает RT.

14 мая должно состояться официальное открытие посольства США в Иерусалиме. Такое решение ранее принял американский президент Дональд Трамп. День переезда посольства из Тель-Авива совпал с 70-й годовщиной независимости Израиля, палестинцы же отмечают День катастрофы.

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