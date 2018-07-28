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СМИ сообщили, что Кобзон впал в кому

28 Июля 2018 в 12:35
СМИ сообщили, что Кобзон впал в кому

Советский и российский певец, народный артист Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом в субботу сообщили СМИ.

По информации Рен ТВ, здоровье артиста резко ухудшилось в ночь на 28 июля. Сообщается, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Накануне СМИ написали, что Кобзон борется с онкологическим заболеванием и уже несколько дней находится в одной из московских клиник. Пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова заявила, что певец проходит плановое лечение, пишет Газета.ру

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