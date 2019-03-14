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СМИ: Швеция выдворяет дипломата РФ, подозревая в шпионаже

14 Марта 2019 в 07:21
СМИ: Швеция выдворяет дипломата РФ, подозревая в шпионаже

Посол Российской Федерации в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции, где от него потребовали отправить из королевства одного из российских дипломатов. Как отмечает RT, в шведском внешнеполитическом ведомстве не стали приводить подробности.

По данным издания Dagens Nyheter работник российской дипмиссии якобы является штатным сотрудником разведки. Как уточняет Ura.ru, предположительно, речь идет о дипломате, который в конце февраля встречался в одном из кафе Стокгольма с 45-летним гражданином Швеции. Последний после этого был задержан и обвинён в шпионаже на Москву.

Задержанный – специалист IT-сферы. Сам он отвергает все обвинения. В конце февраля стало известно о задержании в Швеции ещё одного подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России.

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