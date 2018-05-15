СМИ: Шойгу и Лавров останутся в правительстве

Министр обороны Сергей Шойгу сохранит свой в новом составе правительства. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны. Эту информацию изданию подтвердили в парламенте. Сообщается, что в своем кресле останется и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В обновленное правительство может войти и исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме тог, по данным источников, Алексей Гордеев и Антон Силуанов, вероятно станут совмещать посты вице-премьеров и министров.

Покинуть кабмин могут и.о. министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр транспорта Максим Соколов и министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, пишут «Известия».

Накануне РБК сообщило, что Владимир Мединский продолжит руководить министерством культуры. Его фигуру поддерживают вице-премьер Ольга Голодец, а также режиссер Никита Михалков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев представит во вторник президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре правительства. Старый состав кабинета ушел в отставку сразу после инаугурации Путина 7 мая.