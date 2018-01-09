СМИ: Секретный спутник США не выведен на орбиту

СМИ сообщили о потере секретного американского спутника, который был запущен компанией Space X. Космическому объекту не удалось достигнуть расчётной орбиты, так как он не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя, что привело либо к его разрушению, либо падению в океан, сообщает Reuters со ссылкой на проинформированный источник.

По сведениям СМИ, в настоящий момент эксперты пытаются установить причину инцидента, сообщает «Свободная Пресса» .

Ранее в Space X не сообщали об успешном запуске секретного спутника Zuma. В компании лишь уточнили, что не предоставляют комментарии о подобного рода запусках, сообщает Ura.ru .

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 была запущена 8 января во Флориде. Для запуска спутника на орбиту использовался стартовый комплекс SLC-40, сообщает Газета.ру .