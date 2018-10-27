СМИ: Санкции Запада привели к парадоксальному росту экономики России

В России впервые за несколько лет принят бюджет с профицитом. Это показывает, что эффект от ужесточения западный санкций был не таким, как ожидалось, а обратным.

Как пишет Die Welt, темпы роста российской экономики удивили многих наблюдателей. Сегодня российская экономика и российский бюджет находятся в лучшем состоянии, чем надеялись сторонники ужесточительных мер.

«Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе всё произошло как раз наоборот», — пишет немецкая газета.

В качестве причин такого положения названы нефтяные цены и «новая динамика рубля», который больше не привязан к баррелю «черного золота». Аналитики поясняют, что удорожание импортных товаров сделало более привлекательными отечественные, пишет RT.

Ранее на этой неделе ГД одобрила в первом чтении проект бюджета России на 2019-2021 годы.