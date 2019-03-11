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СМИ: Ротенберг может построить самую дорогую трассу в РФ

11 Марта 2019 в 08:19
СМИ: Ротенберг может построить самую дорогую трассу в РФ

Подряд на строительство скоростной автотрассы Туапсе — Сочи может получить компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники информации в кабинете министров. Эта дорога вдоль побережья Чёрного моря может стать самой дорогой в Российской Федерации. На ее строительство будет выделено не менее одного триллиона рублей.

Протяжённость новой четырехполосной трассы составит 80,5 км, её задача - разгрузить действующую двухполосную дорогу, идущую от Джубги в Сочи, отмечает Ura.ru. Сейчас заторы на этой магистрали растягиваются на километры, нередко трафик совсем замирает.

Вместе с тем, как отмечают источники в правительстве, подрядчик должен быть выбран по конкурсу, однако «Мостотрест» называется среди фаворитов, поскольку компания Ротенберга уже проложила несколько дорог в Большом Сочи. Кроме того, «Мостотрест» также занимается строительством Крымского моста.

Ранее Аркадий Ротенберг рассказал журналистам, что Владимир Путин не вмешивается в дела, связанные с чьим-либо бизнесом, и дружба с ним никак не влияет на дела самого предпринимателя. При этом он подчеркнул, что из-за дружбы с Путиным ему приходится «тяжелее, чем конкурентам».


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