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СМИ: Россияне помешались на автокредитах

9 Ноября 2018 в 19:21
СМИ: Россияне помешались на автокредитах

Граждане Российской Федерации оформили в III квартале 2018 года кредитов на покупку автомобилей на рекордную сумму почти в 133 миллиарда рублей. Такие цифры по результатам исследования рынка приводит бюро кредитных историй «Эквифакс». Это на 11 % выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает «Русская планета».

В общей сложности банки одобрили свыше 181 тысячи заявок на автокредит. Их средний размер составил 733 тысячи рублей. Одобряется примерно половина от всех поступивших заявлений.

По оценке экспертов, по результатам 2018 года может быть достигнут исторический максимум - сумма автокредитов приблизиться к цифре в полтриллиона рублей.

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