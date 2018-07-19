Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Горячие новости

СМИ: Россия готовится ввести против Украины санкции

19 Июля 2018 в 10:26
СМИ: Россия готовится ввести против Украины санкции

Москва намерена ввести в отношении Украины санкции. Об этом стало известно газете «Коммерсант» от источников в Белом доме. По данным издания, речь идет о порядка 100 юридических и нескольких сотен физических лиц.

Россия может заблокировать активы политиков, чиновников и бизнесменов на своей территории и ввести запрет на вывоз капитала, пишет «Газета.ру».

Мера станет зеркальным ответом России на действия киевских властей.

Разработкой ограничительных мер занимается Минфин, Минпромторг и Минэкономики. Их предложения должны быть готовы к 1 августа, передает Ura.ru.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.