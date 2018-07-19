СМИ: Россия готовится ввести против Украины санкции

Москва намерена ввести в отношении Украины санкции. Об этом стало известно газете «Коммерсант» от источников в Белом доме. По данным издания, речь идет о порядка 100 юридических и нескольких сотен физических лиц.

Россия может заблокировать активы политиков, чиновников и бизнесменов на своей территории и ввести запрет на вывоз капитала, пишет «Газета.ру».

Мера станет зеркальным ответом России на действия киевских властей.

Разработкой ограничительных мер занимается Минфин, Минпромторг и Минэкономики. Их предложения должны быть готовы к 1 августа, передает Ura.ru.