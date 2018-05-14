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СМИ: Рогозина отправят в «Роскосмос»

14 Мая 2018 в 17:26
СМИ: Рогозина отправят в «Роскосмос»

И.о. зампреда российского правительства Дмитрий Рогозин, который в прошлом составе курировал оборонно-промышленный комплекс, может возглавить «Роскосмос». Как передает РБК, он уйдет из правительства, чтобы создать на основе госкорпорации ракетно-космический холдинг.

По словам источника издания, рассматривались два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина. Он мог перейти в администрацию президента на позицию помощника или советника главы государства. Или стать руководителем будущего ракетно-космического холдинга на базе «Роскосмоса». Как отмечается, решение уже принято.

При этом информации, куда будет направлен нынешний глава космической госкорпорации Игорь Комаров, пока нет.

Отметим, что именно Рогозин предложил идею создать на базе «Роскосмоса» новый ракетно-космический холдинг, в состав которого помимо госкорпорации могут войти концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также «Тактическое ракетное вооружение».

Вместо Рогозина курировать ОПК в правительстве будет замглавы Минобороны Юрий Борисов.

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