СМИ: РФ может приостановить добычу газа в Крыму

Россия может приостановить добычу газа в Крыму на Одесском шельфовом месторождении. На такой шаг РФ пойдёт из-за судебного дела по морскому праву с Украиной, сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральной и крымской власти. Стоит отметить, что данное месторождение обеспечивает территорию полуострова практически половиной необходимого объёма «голубого топлива».

Напомним, в 2016 году президент Украины Пётр Порошенко обвинил РФ в том, что она «ворует» природные ресурсы на Одесском и других месторождениях, сообщает Ura.ru .

При этом Нафтогаз инициировал разбирательство по активам в Крыму, пишет «Русская Планета» .