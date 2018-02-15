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СМИ: РФ может приостановить добычу газа в Крыму

15 Февраля 2018 в 14:41
СМИ: РФ может приостановить добычу газа в Крыму

Россия может приостановить добычу газа в Крыму на Одесском шельфовом месторождении. На такой шаг РФ пойдёт из-за судебного дела по морскому праву с Украиной, сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральной и крымской власти. Стоит отметить, что данное месторождение обеспечивает территорию полуострова практически половиной необходимого объёма «голубого топлива».

Напомним, в 2016 году президент Украины Пётр Порошенко обвинил РФ в том, что она «ворует» природные ресурсы на Одесском и других месторождениях, сообщает Ura.ru.

При этом Нафтогаз инициировал разбирательство по активам в Крыму, пишет «Русская Планета».

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