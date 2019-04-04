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СМИ: Реформа МЧС приведёт к серии арестов коррупционеров

4 Апреля 2019 в 21:05
СМИ: Реформа МЧС приведёт к серии арестов коррупционеров

В МЧС вскоре может произойти целая серия арестов сотрудников, которых уличили в коррупционных проступках. Такой прогноз дал Ura.ru политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он отмечает, что это станет результатом детального аудита, который проводит новый глава ведомства Евгений Зиничев.

Ранее стало известно, что руководитель МЧС распорядился начать в девяти регионах пилотный проект реформы управлений министерства. В рамках преобразований управления переведут на единое расписание, будут поглощены дочерние структуры, а также появятся антикоррупционные отделы.

По оценке Зиничева, пока сложно определить, насколько эффективным окажется такой подход. Однако аресты, скорее всего, будут проведены, причём в короткое время. Как отмечают эксперты, сейчас новый глава МЧС «разгребает авгиевы конюшни» за своим предшественником Владимиром Пучковым, доведшим, по их мнению, МЧС до плачевного состояния.

Ранее Ura.ru также сообщало о предстоящей смене более половины начальников региональных управлений МЧС в рамках кадровой чистки.

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