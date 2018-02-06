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СМИ: Рассмотрение дела о сбитом в Балашихе мальчике может возобновиться

6 Февраля 2018 в 18:51
СМИ: Рассмотрение дела о сбитом в Балашихе мальчике может возобновиться
Фото: maksishow.ru

Дело о гибели в Балашихе шестилетнего мальчика Алеши Шимко могут пересмотреть в суде. Отец погибшего ребенка Роман Шимко и признанная виновной Ольга Алисова, приговоренная к 3-ем годам колонии-поселения, подали апелляции на решение суда, сообщает Газета.ру. Отец ребенка хочет ужесточить приговор, а Алисова, в свою очередь, просит признать трагедию несчастным случаем. Апелляции поступили в Железнодорожный суд города Балашихи. В Мособлсуд дело может быть передано в течение недели.

Алеша Шимко погиб в апреле прошлого года – во дворе жилого дома в Балашихе его сбил автомобиль, за рулем которого находилась Алисова. По словам свидетелей, машина ехала с превышением скорости, сообщает телеканал «360°». Дело получило огласку после того, как стало известно, что, по результатам экспертизы, в крови шестилетнего мальчика обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения. Позднее в Следственном комитете заявили, что мальчик не был пьян.

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