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СМИ рассказали о зависимости замерзающей Европы от российского газа

4 Марта 2018 в 10:50
СМИ рассказали о зависимости замерзающей Европы от российского газа

Из-за аномальных холодов в Европе вырос спрос на российский газ. Всю неделю российское голубое топливо закупалось в рекордных объемах, пишут западные СМИ.

Как сообщает Bloomberg, установившиеся в Европе холода стали самыми сильными за последние пять лет. Это привело к резкому подорожанию энергоносителей и быстрому сокращению запасов газа.

В результате Россия нарастила объемы поставок газа не только по газопроводам, но и в сжиженном виде. На следующей неделе в Великобританию прибудет танкер со сжиженным газом с «Ямал СПГ».

В статье отмечается, что другие государства пока не способны конкурировать с Россией в вопросах газовых поставок. Между тем, холодная погода продолжит снижать запасы газовых хранилищ, которые и так находятся на минимальном за пять лет уровне. Это означает, что повышенные цены на газ продержатся в Европе еще год, пишет RT.

Накануне «Газпром» заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит через Украину. Причиной стало «ассиметричное решение» Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов.

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