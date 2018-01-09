СМИ рассказали, кто стоит за атакой на авиабазу Хмеймим

За атакой беспилотников на авиабазу Хмеймим могут стоять боевики группировки «Ахрар аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военные источники. Они ранее уже пытались применять дроны, чтобы напасть на подразделения сирийской армии. Тогда беспилотники также были сбиты.

О причастности данных боевиков свидетельствует информация с расшифровок данных.

Напомним, 8 января в Минобороны сообщили о нападении 13 дронов на авиабазу Хмеймим и на пункт обеспечения в Тартусе. При этом три дрона удалось захватить.