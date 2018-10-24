СМИ раскрыли подробности убийства Захарченко

СМИ обнародовали новые подробности дела об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Как стало известно, взрывное устройство, которое было заложено в кафе «Сепар» в Донецке, оснастили мини-видеокамерой. Более того, маршрут Захарченко был резко изменён за несколько минут до взрыва, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Его доставили в больницу, однако медики ничем не смогли помочь. Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков в эфире НСН предположил, что глава ДНР стал жертвой криминальных разборок.