СМИ раскрыли подробности отравления Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в своем доме, а не на улице, как сообщалось ранее. Об этом в субботу написала британские СМИ.

По информации The Telegraph, сотрудник полиции, который также оказался в больнице, посетил дом Скрипалей в Солсбери через несколько часов, после обнаружения их в парке без сознания.

Всего, как сообщает газета, за помощью к медикам обратился 21 человек.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии 5 марта. В полиции сообщили, что их отравили нервнопаралитическим веществом. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работает группировка военных в количестве 180 человек, пишет RT.