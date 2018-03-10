Суббота
10 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

СМИ раскрыли подробности отравления Скрипаля

10 Марта 2018 в 11:16
СМИ раскрыли подробности отравления Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в своем доме, а не на улице, как сообщалось ранее. Об этом в субботу написала британские СМИ.

По информации The Telegraph, сотрудник полиции, который также оказался в больнице, посетил дом Скрипалей в Солсбери через несколько часов, после обнаружения их в парке без сознания.

Всего, как сообщает газета, за помощью к медикам обратился 21 человек.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии 5 марта. В полиции сообщили, что их отравили нервнопаралитическим веществом. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работает группировка военных в количестве 180 человек, пишет RT.

Теги:

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.