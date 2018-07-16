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СМИ раскритиковали «сухого» Путина на награждении победителей ЧМ-2018

16 Июля 2018 в 15:49
СМИ раскритиковали «сухого» Путина на награждении победителей ЧМ-2018

Западные СМИ прокомментировали церемонию награждения победителей чемпионата мира по футболу. Они возмутились тем, что помощники президента России Владимира Путина укрыли от ливня только его, в то время как лидеры Франции и Хорватии, Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, промокли до нитки, пишут «Дни.ру».

Журналисты и многие интернет-пользователи посчитали, что Путин должен был более правильно распорядиться зонтом и отдать его единственной женщине на церемонии награждения - Колинде Грабар-Китарович, передает Ura.ru.

Финал чемпионата мира по футболу 2018 прошел на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Во время церемонии награждения начался сильный ливень. Судя по всему, сотрудники ФИФА были не готовы к такому природному катаклизму. В результате все участники церемонии вымокли. Между тем, французским футболистам дождь не помешал радоваться победе на чемпионате.

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