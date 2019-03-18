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СМИ протестировали «Ауру» Яндекса

18 Марта 2019 в 19:30
СМИ протестировали «Ауру» Яндекса

Компания «Яндекс» приступила к бета-тестированию своей новой социальной сети «Аура». Журналист Телеканала «360» смог лично опробовать новинку.

Сообщается, что стать новым пользователем социальной сети «Яндекса» непросто. Для это необходимо получить приглашение, от того, кто уже зарегистрирован на сайте. Кроме того, среди отличительных особенностей «Ауры» заявлена работа платформы на базе искусственного интеллекта.

Отмечается, что многие механизмы работы соцсети похожи по механике работы на приложения для знакомств: свайп вправо означает лайк, свайп влево — равнодушие или негатив. Свайп вниз открывает пользователям доступ к комментариям. В дальнейшем лента формируется исходя из предпочтений пользователя, его положительных реакций, геолокации и подписок.

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