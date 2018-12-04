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СМИ: Помпео намерен поднять вопрос «невыполнения» РФ ДРСМД на саммите НАТО

4 Декабря 2018 в 06:30
СМИ: Помпео намерен поднять вопрос «невыполнения» РФ ДРСМД на саммите НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео планирует использовать встречу стран-членов НАТО во вторник, 4 декабря, чтобы оказать давление на Россию, которой приписывается невыполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По данным источника, Соединенные Штаты хотят «синхронизировать» со своими союзниками реакцию на «нарушения» Россией ДРСМД от 1987 года, отмечает Bloomberg.

Напомним, 21 декабря президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД. Документ запрещал участникам соглашения иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Кроме того, Трамп высказал мнение о том, что Китай также должен быть подключен к Договору. Тогда Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». 
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