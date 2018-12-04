СМИ: Помпео намерен поднять вопрос «невыполнения» РФ ДРСМД на саммите НАТО

По данным источника, Соединенные Штаты хотят «синхронизировать» со своими союзниками реакцию на «нарушения» Россией ДРСМД от 1987 года, отмечает Bloomberg.
Напомним, 21 декабря президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД. Документ запрещал участникам соглашения иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Кроме того, Трамп высказал мнение о том, что Китай также должен быть подключен к Договору. Тогда Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку».