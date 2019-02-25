СМИ: Политолог Малашенко найден мертвым

Политолог и одни из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко обнаружен мёртвым в Испании. Как сообщает «Коммерсант», предположительно он совершил самоубийство. Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает Ura.ru .

Игорю Малашенко было 64 года. В 1996 году он был одним из руководителей избирательной кампании первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Кроме того, Малашенко возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, когда она баллотировалась на пост президента РФ в 2018 году.

В начале 90-х Малашенко занимал должность консультанта аппарата президента Советского Союза Михаила Горбачева, возглавлял телерадиокомпанию «Останкино». В 1993 принял участие в создании телеканала НТВ, который возглавлял некоторое время. В 2000-х занимал должность генерального директора канала RTVi.

Жена Малашенко — скандально известная журналистка Божена Рынска.