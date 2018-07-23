СМИ: Полиция показала свидетелям фото подозреваемого в деле Скрипалей

Следователи по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показывали ключевым свидетелям фотографию потенциального подозреваемого, пишет британский таблоид The Daily Mail. Полиция также интересовалась передвижениями «таинственной женщины», сообщает издание.

Отмечается, что полиции удалось идентифицировать двух наемных убийц с видеозаписей камер наблюдения, используя технологию распознавания лиц. Пара якобы предприняла попытку отравить Скрипалей, а затем улетела обратно в Россию, пишет The Daily Mail. Утверждается, что всего для отравления Скрипалей было направлено четыре шпиона, включая некую женщину.

Полиция также продолжает поиски флакона, содержащего отравляющее вещество «Новичок», от которого якобы пострадали Скрипали 4 марта, а затем пара граждан Великобритании 30 июня. Одна из них, Дон Стерджесс впоследствии умерла. Как пишут британские СМИ, следователи показывают друзьям скончавшейся британки фотографию подозреваемого и интересуются передвижениями некой женщины.

Скотланд-Ярд не стал комментировать информацию о фотографии возможного подозреваемого, сообщает Ura.ru.