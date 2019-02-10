СМИ: Полиция подтвердила, что на «Марше материнского гнева» были задержания

Задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Санкт-Петербурге подтвердили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает радиостанция «Говорит Москва»,

«Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан для проверки на причастность к организации указанной акции», - цитирует заявление представителей правопорядка радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании активистов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Марш материнского гнева», не согласованный с властями, объявлен в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Акция проходит в нескольких городах России. С 23 января Анастасии Шевченко находится под домашним арестов по подозрению в участии в деятельности нежелательной организации.