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СМИ: Погибший летчик Су-25 будет представлен к госнаграде

5 Февраля 2018 в 13:23
СМИ: Погибший летчик Су-25 будет представлен к госнаграде
Фото: belkadet.by

Российский летчик сбитого в Сирии штурмовика Су-25 Роман Филипов будет представлен к государственной награде. Как пишет «Коммерсант» в понедельник, 5 февраля, рассматривается возможность присвоить пилоту звание Героя России посмертно. Издание также отмечает, что Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам.

Напомним, российский самолет Су-25 в субботу, 3 февраля, был сбит в Идлибе на севере Сирии. По данным Минобороны, летчик успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, пишет Газета.ру. На видео последнего боя Филиппова, которое появилось в сети, слышны его последние слова: «Это вам за пацанов». У летчика осталась семья в Приморском крае.

Су-25СМ стал первым сбитым российским штурмовиком за все время Сирийской кампании.

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