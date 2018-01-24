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СМИ: Подозреваемым в финансировании терроризма запретят въезд в РФ

24 Января 2018 в 11:02
СМИ: Подозреваемым в финансировании терроризма запретят въезд в РФ

Госдума предлагает запретить въезд в Россию лицам, подозреваемым в финансировании терроризма. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента планирует принять уже в первом чтении, сообщают «Известия».

Документ предусматривает запрет на въезд в нашу страну иностранцев, чьи счета были заморожены по подозрению в финансировании терроризма или отмывании денег. Напомним, ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов, пишет RT.

Напомним, 14 декабря Госдума приняла законопроект, который ужесточает ответственность за вербовку в ряды террористов. Документ предусматривает лишение свободы до 20 лет (при этом должен быть выплачен штраф в размере до 700 тысяч рублей), либо пожизненное заключение. Стоит отметить, что проект закона уже был одобрен в Совете Федерации.

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