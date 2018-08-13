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СМИ: Петербург может побороться за право проведения летней Олимпиады-2028

13 Августа 2018 в 14:41
СМИ: Петербург может побороться за право проведения летней Олимпиады-2028

Власти Санкт-Петербурга задумались о том, чтобы включиться в борьбу за право проведения в городе летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Однако отмечается, что решения по этому поводу пока нет.

Как напоминает телеканал «360», в июле Владимир Путин сообщил о том, что некоторые российские города в силах принять летние Олимпийские игры. Однако страна соответствующую заявку пока не подавала.

Отметим, в последний раз летняя Олимпиада состоялась в СССР в 1980 году, состязания принимала Москва. Что касается зимних Игр, то они прошли в 2014 году в Сочи.

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