СМИ: Петербург может побороться за право проведения летней Олимпиады-2028

Власти Санкт-Петербурга задумались о том, чтобы включиться в борьбу за право проведения в городе летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Однако отмечается, что решения по этому поводу пока нет.

Как напоминает телеканал «360», в июле Владимир Путин сообщил о том, что некоторые российские города в силах принять летние Олимпийские игры. Однако страна соответствующую заявку пока не подавала.

Отметим, в последний раз летняя Олимпиада состоялась в СССР в 1980 году, состязания принимала Москва. Что касается зимних Игр, то они прошли в 2014 году в Сочи.