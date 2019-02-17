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СМИ: отстранение Трампа от должности готовы были поддержать два министра

17 Февраля 2019 в 15:37
СМИ: отстранение Трампа от должности готовы были поддержать два министра

Два чиновника из президентской администрации готовы были поддержать отстранение Дональда Трампа от должности. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на экс-юриста ФБР Джеймса Бейкера.

Бейкер, в свою очередь, упоминает слова бывшего заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна. Тот, якобы, и заявлял о том, что у него есть как минимум два чиновника, готовых поддержать отстранение Трампа от президентской должности в США.

Имена «заговорщиков» Бейкер не назвал, когда комментировал сведения о том, что в Минюсте США готовились применить 25-ую поправку к конституции, чтобы лишить Трампа должности президента, пишет Газета.ru.

Ранее, 12 февраля, председатель комитета по разведке Сената США республиканец Ричард Бёрр заявил об отсутствии фактических доказательств сговора между Трампом и Россией. 

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