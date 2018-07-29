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СМИ: Отравление Скрипалей готовилось двумя российскими группами

29 Июля 2018 в 15:16
СМИ: Отравление Скрипалей готовилось двумя российскими группами

К отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть причастны две российские группы. Такую версию прорабатывают британские следователи.

Как полагают в контртеррористической полиции, одна из групп могла приехать в Великобританию за несколько дней до инцидента, чтобы все «подготовить». Затем, по версии следователей, прибыла вторая группа, которая и осуществила атаку на Скрипалей, пишет RT.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Британские власти утверждают, что они подверглись воздействию боевого отравляющего вещества «Новичок». По мнению Лондона, к отравлению экс-шпиона причастна Россия. В Москве все обвинения в отравлении Скрипалей отрицают и требуют «прозрачного расследования» этого дела.

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