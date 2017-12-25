СМИ опубликовали новое видео наезда автобуса на пешеходов в Москве

СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, что перед въездом в пешеходный переход автобус, задавивший толпу людей в Москве, стоял на месте.



На кадрах видно, что автобус спокойно стоит на остановке, а после сразу въезжает на тротуар и направляется в пешеходный переход.

По данным источников в экстренных службах, в аварии погибли пять человек и не менее десяти пострадали.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением, либо была техническая неисправность.