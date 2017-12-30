Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

СМИ обвинили Россию в контрабанде нефти в КНДР

30 Декабря 2017 в 11:50
СМИ обвинили Россию в контрабанде нефти в КНДР

Российские танкеры в обход санкций несколько раз за минувший год перегружали нефть на северокорейские суда. Последние поставки произошли в октябре и ноябре, сообщили источники в европейской службе безопасности.

По словам источников, необычные движения российских кораблей в том квадрате зафиксировали спутники, пишет Reuters. Агентство не утверждает, что к поставкам нефти в КНДР причастны российские власти, но подчеркивает российскую принадлежность судов, которые находились в этом квадрате с отключенными транспондерами.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в поставках нефти Пхеньяну, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.