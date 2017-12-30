СМИ обвинили Россию в контрабанде нефти в КНДР

Российские танкеры в обход санкций несколько раз за минувший год перегружали нефть на северокорейские суда. Последние поставки произошли в октябре и ноябре, сообщили источники в европейской службе безопасности.

По словам источников, необычные движения российских кораблей в том квадрате зафиксировали спутники, пишет Reuters. Агентство не утверждает, что к поставкам нефти в КНДР причастны российские власти, но подчеркивает российскую принадлежность судов, которые находились в этом квадрате с отключенными транспондерами.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в поставках нефти Пхеньяну, пишет Газета.ру