СМИ обвинили Коля в помощи бывшим эсэсвцам

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль перечислял пожертвования организации, которая помогала осужденным нацистским преступникам и их семьям. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на рассекреченные документы.

Как отмечает Der Spiegel, Коль, будучи совсем молодым политиком, перечислил около 200 немецкий марок «Обществу помощи Хауссера». Организация, являвшаяся Обществом взаимопомощи бывших членов войск СС, в 1962-м году была названа именем генерал-полковника войск СС Пауля Хауссера.

Издание отмечает, что Коль считал Хауссера «порядочным человеком». Между тем, Хауссер добивался от политиков социального обеспечения для своих сослуживцев и содействовал сокрытию преступлений нацистов.