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СМИ: Обвиненный в госизмене ученый «Роскосмоса» помещен в СИЗО «Лефортово»

22 Июля 2018 в 12:51
СМИ: Обвиненный в госизмене ученый «Роскосмоса» помещен в СИЗО «Лефортово»

Один из сотрудников ЦНИИмаш, где на минувшей неделе прошли обыски по делу о государственной измене, помещен в СИЗО «Лефортово». ОБ этом сообщили в воскресенье, 22 июля, СМИ.

По данным РИА Новости, речь идет о некоем Викторе Кудрявцеве, который обвиняется в госизмене. Он содержится на карантине в СИЗО.

Эту информацию подтвердила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Она добавила, что пока однозначно сказать, что Кудрявцев как-то связан с «Роскосмосом». В ближайшее время заключенного на навестят правозащитники.

Ранее стало известно, что в ЦНИИмаш прошли обыски по делу о государственной измене. По данным следствия, сотрудники института передали западным спецслужбам данные о российском гиперзвуковом оружии. Также обыски прошли в кабинете главы информационно-аналитического центра Дмитрия Пайсона, который поддерживал дружественные связи с подозреваемыми в госизмене. После этого Пайсон написал заявление об отставке, пишет Газета.ру.

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