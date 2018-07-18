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СМИ: Обвинения ГРУ перед саммитом в Хельсинки одобрил сам Трамп

18 Июля 2018 в 06:15
СМИ: Обвинения ГРУ перед саммитом в Хельсинки одобрил сам Трамп
Президент США Дональд Трамп одобрил предъявление обвинений 12 россиянам по делу о приписываемом России вмешательстве в американские выборы перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы усилить свою переговорную позицию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Североамериканское бюро НСН.

Сообщается, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн на прошлой неделе предложил Трампу выбор: выдвинуть обвинения до или после саммита в Хельсинки. Глава Белого дома решил сделать это до, понадеявшись, что это будет его козырем в ходе переговоров с Путиным.

Напомним, в пятницу, 13 июля, за три дня до встречи Путина и Трампа в Финляндии, Большое жюри США предъявило обвинение 12 сотрудникам ГРУ по так называевому делу РФ. В частности, их обвинили во взломе компьютерных сетей соперника Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон, пишет «Свободная пресса»
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