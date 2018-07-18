СМИ: Обвинения ГРУ перед саммитом в Хельсинки одобрил сам Трамп

Сообщается, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн на прошлой неделе предложил Трампу выбор: выдвинуть обвинения до или после саммита в Хельсинки. Глава Белого дома решил сделать это до, понадеявшись, что это будет его козырем в ходе переговоров с Путиным.
Напомним, в пятницу, 13 июля, за три дня до встречи Путина и Трампа в Финляндии, Большое жюри США предъявило обвинение 12 сотрудникам ГРУ по так называевому делу РФ. В частности, их обвинили во взломе компьютерных сетей соперника Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон, пишет «Свободная пресса».