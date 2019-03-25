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СМИ обнаружили сенсационный поворот в деле Скрипалей

25 Марта 2019 в 18:34
СМИ обнаружили сенсационный поворот в деле Скрипалей

Подруга дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля утверждает, что Юлия и её отец живы, она предоставила косвенные доказательства своих слов на допросе в Следственном комитете РФ, сообщает МК.

Как утверждает эта женщина, Скрипали находятся в Великобритании под программой защиты свидетелей. Что касается доказательств, то это оказалась доверенность от имени дочери бывшего шпиона на продажу имущества в российской столице.

Ранее родственники Скрипалей обратились с заявлением в полицию, подозревая, что до имущества Юлии добрались некие мошенники. Однако на допросе в СКР её подруга Гульнара предъявила подлинные доверенности на автомобиль и квартиру Юлии.

Как выяснилось, девушки познакомились в американском консульстве в Москве, где работали телефонистками. Юлия также встречалась с Гульнарой в Лондоне в 2018 году.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория ранее в эфире НСН выразила сомнение, что на скамейке в Солсбери в марте прошлого года действительно были отравлены ее родственники.

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