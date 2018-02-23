СМИ обнародовали переписку Пригожина с Кремлем и Дамаском

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают ЧВК «Вагнер», контактировал с Кремлем и чиновниками из Дамаска до и после атаки коалиции на правительственные войска САР. Об этом сообщили 23 февраля СМИ со ссылкой на данные американских спецслужб.

По данным Washington Post, Пригожин якобы сообщал высокопоставленному сирийскому чиновнику о «полученном разрешении» от российского министра «двигаться вперед с быстрой и сильной инициативой», нужно лишь ободрение правительства Сирии. Также Пригожин обещал устроить «хороший сюрприз» для Башара Асада с 6 по 9 февраля, ему в ответ гарантировали оплату. Переписка датируется концом января.

Напомним, коалиция во глава с США в ночь с 7 на 8 февраля нанесла серию артиллерийских и авиаударов по проправительственным сирийским силам в Дейр-эз-Зоре. В Пентагоне утверждали, что действия стали ответными на ничем не вызванную атаку на позиции «Сирийских демократических сил». По разным данным, при ударе США погибли от 11 до 1100 российских наемников.