СМИ: неизвестный угнал пассажирский самолёт в Бангладеш

Во время пересадки в аэропорту города Читтагонг неизвестным был угнан пассажирский самолет. Воздушное судно выполняло рейс из Дакки в Дубай. Самолет является собственностью авиакомпании Biman Bangladesh, сообщил портал Bdnews24.

После посадки воздушного судна в аэропорту все пассажиры покинули борт. Об этом проинформировал источник в местной полиции. По данным правоохранителей, приземление произошло около 17:15 по местному времени (14:15 мск).

Авиакомпания-собственник подтвердила факт угона, но подробности инцидента неизвестны.

«Самолёт был угнан. Я не могу сообщить каких-либо дополнительных деталей в данный момент», - заявил представитель авиакомпании.

По сообщениям полиции, вооруженный угонщик требует переговоров с премьер-министром Бангладеш.



