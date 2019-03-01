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СМИ: Неадекват сообщил о падении вертолета в Подмосковье

1 Марта 2019 в 17:57
СМИ: Неадекват сообщил о падении вертолета в Подмосковье

МЧС проводит проверку сообщений о падении вертолета в окрестностях поселка Горки-2 в Одинцове. Об этом АГН «Москва» проинформировали в подмосковном главке ведомства. Спасатели выдвинулись для обследования обозначенной территории, однако пока ничего особенного не обнаружили.

По данным агентства, человек, который сообщил о катастрофе, находился в неадекватном состоянии. Как передаёт Утро.ру, он утверждал, что из вертолёта на землю выпали несколько людей, на которых затем якобы набросились бродячие собаки. После этого животных, согласно утверждению звонившего, обстреляли с другого вертолета.

Как уточняет сайт  «Подмосковье сегодня», в результате происшествия якобы пострадали семь человек.

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