СМИ: названы цели ракеты «Циркон» в США при угрозе России

В эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия-1» озвучены военные центры принятия решений в США. Они могут оказаться потенциальными целями ракет «Циркон» в ответ на ракетную угрозу со стороны США.

В числе таких центров : пункт управления президента США, командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, пункт управления ядерными силами Джим-Крик , правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан, здание Пентагона в Вашингтоне.

Журналисты ВГТРК подчеркнули, что Россия имеет возможность беспрепятственно размещать в океанах подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон», сообщают Известия.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил, что в России ведется успешная работа над созданием ракеты «Циркон», способной поражать наземные и морские цели.

В свою очередь, генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что в своём послании глава государства всего лишь повторил слова о том, что в России такую ракету изобрели.