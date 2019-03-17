СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

Журналисты выяснили, на какую пенсию живут экс-президенты. По данным СМИ, самое большое денежное содержание у бывшего премьер-министра Великобритании, самое маленькое – у экс-главы Египта.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр получает пенсию 633 тысячи долларов в год (3,4 млн рублей в месяц). Большую часть денег он расходует на охрану. В Германии бывшим руководителям страна выплачивает 233 тысячи евро в год (1,4 млн рублей в месяц), в Финляндии — 130 тысяч евро в год (794 тыс. рублей в месяц), в Италии — 100 тысяч евро в год (610 тыс. рублей в месяц).

Американский экс-президент Барак Обама получает пенсию в сумме 17 тысяч долларов в месяц (1,1 млн рублей), а Джордж Буш- младший — на одну тысячу меньше (1 млн рублей).

Меньше всех пенсия оказалась у Хосни Мубарака, бывшего президента Египта — 339 долларов месяц (22 тыс. рублей). Такие данные приводит газета «Аргументы и факты».

Ранее депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов и сенатор Валерий Рязанский рассказали НСН о том, как будут повышать пенсионные выплаты.