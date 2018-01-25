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СМИ назвали причину смерти Сенчиной

25 Января 2018 в 13:25
СМИ назвали причину смерти Сенчиной

Утром 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга скончалась Народная артистка РФ Людмила Сенчина. Ей было 67 лет. Как рассказал её продюсер Владимир Андреев, на протяжении полутора лет она болела. Пока что дата прощания с известной певицей неизвестна, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что в последние годы Сенчина жила закрытой жизнью, хотя раньше они очень хорошо общались и работали в одном оркестре, сообщает RT.

Напомним, Людмила Сенчина обрела широкую популярность после песни «Золушка», которую она исполнила на «Голубом огоньке», сообщает «Свободная пресса».

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