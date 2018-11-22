Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

СМИ назвали имя и.о. начальника ГРУ

22 Ноября 2018 в 11:46
СМИ назвали имя и.о. начальника ГРУ
ФОТО: РБК

Стало известно имя нового главы ГРУ. Как отмечает РБК, исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба ВС России назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Он является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Отмечается, что ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ.

Между тем, ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Игоря Коробова,отмечает RT. Как напоминает Ura.ru, начальник Главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Он умер после продолжительной тяжелой болезни 21 ноября.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.