СМИ назвали имя и.о. начальника ГРУ

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Стало известно имя нового главы ГРУ. Как отмечает РБК, исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба ВС России назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Он является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Отмечается, что ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ.

Между тем, ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Игоря Коробова,отмечает RT. Как напоминает Ura.ru, начальник Главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Он умер после продолжительной тяжелой болезни 21 ноября.