СМИ назвали дату открытия обновлённого стадиона «Динамо»

Торжественная церемония открытия спорткомплекса «ВТБ Арена», который построен на месте старого стадиона «Динамо» пройдёт 2 декабря, сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на источник.

В мероприятии примут участие ветераны и болельщики футбольного и хоккейного клуба «Динамо», его руководство, представители столичной мэрии и другие.

Напомним, ремонт стадиона продолжался с 2008 года.

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН призвал навести порядок в клубе.