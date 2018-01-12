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СМИ назвали число чиновников, которые попадут в новый санкционный список США

12 Января 2018 в 09:23
СМИ назвали число чиновников, которые попадут в новый санкционный список США

Под новые американские санкции могут попасть 50 российских чиновников, вместе с семьями число людей, оказавшихся в «чёрном списке» может увеличиться на 300 человек. Полный перечень будет предоставлен Минфину США до 29 января. Известно, что в него попадут госслужащие, которые являются приближёнными к руководству страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госорганах Америки.

Ранее стало известно, что Минфин США прорабатывает новые санкции против России, сообщает «Русская планета». В ведомстве руководствуются законопроектом, который ранее подписал президент США Дональд Трамп.

Стоит отметить, что в этот раз санкции затронут не только Россию, но и другие страны, в частности речь пойдёт об Иране и КНДР, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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