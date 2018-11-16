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СМИ: Над Мэй нависла реальная угроза отставки

16 Ноября 2018 в 13:41
СМИ: Над Мэй нависла реальная угроза отставки

Сторонники отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в правящей Консервативной партии заручилось необходимой поддержкой для того, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии главе правительства. Это утверждает телеканал Sky News.

Согласно источникам, голосования по этому вопросу может состояться в ближайшее время. Это подтверждает информация о том, что всем парламентским организаторам Консервативной партии поручено отменить намеченные встречи и вернуться в Лондон.

Согласно уставу правящей Консервативной партии, процедура запускается в том случае, если 15% парламентариев-тори (48 человек) направляют главе комитета Комитета 1922 Грэму Брэйди письма об утрате доверия к премьеру. После этого принимается решение о возможности голосования.

Инициаторами отставки Мэй выступили евроскептики, недовольные условиями соглашения с Евросоюзом по Brexit - выходу из ЕС.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил в эфире НСН, что желание Лондона отменить свободное пересечение госграницы, может спровоцировать конфликт в Северной Ирландии.


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