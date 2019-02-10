СМИ: начались задержания в ходе «Маршей материнского гнева»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве и Санкт-Петербурге произошли задержания участников «Маршей материнского гнева». По сообщениям СМИ, акции в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, находящейся под стражей, не согласованы с властями.

Активисты решили провести акции после смерти дочери Анастасии Шевченко, умершей в реанимации, сообщает «КоммерсантЪ».

Издание со ссылкой на Twitter фотографа Евгений Фельдман сообщает о задержании в Москве участника марша Михаила Кригера. Всего, по сведениям «КоммерсантЪ» в Москве на улицу вышли около 100 человек.

В северной столице, по данным «МБХ медиа», полиция задержала восьмерых активистов. Журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин сообщил, что в питерском «марше» приняли участие около 150 человек.

Также, по сведениям «КоммерсантЪ», акции проходят в Орле, Ярославле, Кирове, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Махачкале.

Напомним, Анастасия Шевченко арестована 23 января по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Некоторые представители Президентского совета по правам человека (СПЧ) выступили в поддержку активистки.