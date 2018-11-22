Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

СМИ: Мутко уйдёт с поста президента РФС 6 декабря

22 Ноября 2018 в 15:40
СМИ: Мутко уйдёт с поста президента РФС 6 декабря

Вице-премьер Виталий Мутко может покинуть пост президента Российского футбольного союза 6 декабря. Своё решение он может озвучить во время заседания исполкома, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, с кона декабря 2017 года Мутко временно прекратил вести деятельность главы РФС. В октябре 2018 года в качестве одного из претендентов на пост президента РФС называли председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова. Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН посчитал, что эту кандидатуру нужно поддержать.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.