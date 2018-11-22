СМИ: Мутко уйдёт с поста президента РФС 6 декабря

Вице-премьер Виталий Мутко может покинуть пост президента Российского футбольного союза 6 декабря. Своё решение он может озвучить во время заседания исполкома, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, с кона декабря 2017 года Мутко временно прекратил вести деятельность главы РФС. В октябре 2018 года в качестве одного из претендентов на пост президента РФС называли председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова. Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН посчитал, что эту кандидатуру нужно поддержать.