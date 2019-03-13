СМИ: Морг Костромы забит разлагающимися телами

Городской морг Костромы оказался полностью забит телами скончавшихся людей. Теперь трупы вынужденно складируются на пол вместо холодильников. Как сообщает «ФедералПресс» , такие проблемы начались в областном центре с нового года.

Дело в том, что морг судебно-медицинской экспертизы перестал принимать некриминальные тела, которые приходится теперь направлять в областной морг, не выдержавший такого наплыва. В результате, костромичам приходится по несколько суток стоять в очереди, чтобы получить тела своих умерших родных для похорон.

Тела без холодильника изменяются до неузнаваемости, в итоге родственники после вскрытия не узнают своих родных.



При этом, администрация Костромской областной клинической больницы утверждает, что в законодательстве не определены чётко сроки для вскрытие тел умерших, поэтому формально о задержке речи не идёт. Однако в приказе федерального Минздрава эти сроки указаны: вскрытие проводится в срок до трех суток после смерти.