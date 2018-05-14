СМИ: Министры Лавров и Шойгу сохранят свои посты в кабмине

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят посты в обновленном кабинете министров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в парламенте. Лавров возглавлял в правительстве Министерство иностранных дел, а Шойгу — Минобороны, напоминает Утро.ру.

Вместе с этим появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов, а также и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, скорее всего, покинут свои посты.

Напомним, правительство ушло в отставку в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая. Тогда же президент России выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Дмитрия Медведева, который возглавлял кабмин в течение всего предыдущего президентского срока президента РФ.