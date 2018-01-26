СМИ: Майнеров вычислят по потребляемой электроэнергии

В Минкомсвязи предложили искать майнеров по количество потребляемой электроэнергии и интернет-трафику. Авторы инициативы уверены, что такая мера позволит соотнести мощность майнингового оборудования и количество криптовалюты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с тексом концепцией.

Проект документа также предполагает ввод специальных тарифов на электричество для майнеров криптовалюты, а граждане, которые этим занимаются, могут быть освобождены от уплаты налогов на два года. Однако позже им придётся вести бухгалтерский учёт.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос назвал одну из самых популярных криптовалют (биткоин) типичным финансовым пузырём, сообщает «Свободная Пресса» .